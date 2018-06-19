Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым

Происшествия
19 июня, 15:33 дата обновления: 19 июня, 15:47 UTC+3

Суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Владимира Горбенко

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Шеметов/ТАСС

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее на Украине капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в Крым, отказав прокурорам в продлении запрета на выезд из страны. Об этом говорится в решение суда, опубликованном в украинским реестре судебных решений.

Смотрите также

МИД РФ: Москва оставляет за собой право на жесткий ответ Киеву из-за экипажа судна "Норд"

ФСБ установила подозреваемых по делу о задержании судна "Норд" на Украине

Прокуратура Украины просит продлить следствие по делу капитана "Норда"

Таким образом суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или суда и не посещать Крым. Суд мотивировал свой отказ тем, что "согласно закону, сторона обвинения должна подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств". Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства".

Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (около $1355), который был внесен в тот же день. 10 апреля он был отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. В дальнейшем апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении жалобы на меру пресечения капитану, оставив в силе решение об аресте.

Горбенко позже было предъявлено обвинение по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, однако ему запрещено посещать Крым.

Само судно "Норд" было арестовано украинскими властями, его команда пока остается на Украине. Госпогранслужба отказалась выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
2
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
3
МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости