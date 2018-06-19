Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее на Украине капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в Крым, отказав прокурорам в продлении запрета на выезд из страны. Об этом говорится в решение суда, опубликованном в украинским реестре судебных решений.

Таким образом суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или суда и не посещать Крым. Суд мотивировал свой отказ тем, что "согласно закону, сторона обвинения должна подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств". Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства".

Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (около $1355), который был внесен в тот же день. 10 апреля он был отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. В дальнейшем апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении жалобы на меру пресечения капитану, оставив в силе решение об аресте.

Горбенко позже было предъявлено обвинение по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, однако ему запрещено посещать Крым.

Само судно "Норд" было арестовано украинскими властями, его команда пока остается на Украине. Госпогранслужба отказалась выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой.