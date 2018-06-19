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СМИ: в Испании по подозрению в мошенничестве задержан предприниматель из России

Происшествия
19 июня, 16:01 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, июня. /ТАСС

По информации газеты El Confidencial, Владимира Хмеля арестовали прошлым летом, но об этом не сообщалось из-за секретного статуса операции

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МАДРИД, 19 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, предприниматель Владимир Хмель был задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

По информации издания, арест был произведен прошлым летом, но операция была секретной, и ранее о ней не сообщалось. Налоговая служба Испании подозревает Хмеля в мошенничестве на €17 млн. Предполагается, что он мог использовать сеть предприятий для отмывания денег незаконного происхождения посредством инвестиций в недвижимость и туристические компании на Канарских островах.

Газета уточняет, что в рамках расследования также был задержан директор одного из офисов банка Popular, который сотрудничал с предпринимателем, перемещая его средства как внутри, так и за пределами Испании. Когда экс-депутат почувствовал, что в отношении него ведется расследование, он пытался перевести свои вложения во Францию, куда часто путешествовал.

Хмель, по данным издания, использовал ранее свои контакты, чтобы ввозить в Россию продукцию из Китая, не платя соответствующие пошлины. С 2004 по 2007 год в отношении него было проведено расследование в РФ. С 2009 года он начал вкладывать в Испании средства в землю, недвижимость, открыл несколько туристический предприятий на Тенерифе. Одна из компаний Хмеля специализировалась на организации таких мероприятий, как прогулки на дорогостоящих яхтах, полеты на вертолетах и прочее.

В результате деятельность предпринимателя привлекла внимание правоохранительных органов королевства.

В гражданской гвардии Испании корреспонденту ТАСС информацию о задержании Хмеля подтвердить не смогли. От посольства России в Мадриде комментарий получить пока не удалось.

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