Суд 25 июня продолжит рассматривать дело экс-судьи, обвиняемой в мошенничестве с землей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Ростовский областной суд продолжит 25 июня рассматривать уголовное дело бывшего арбитражного судьи Светланы Мартыновой, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Во вторник прошло первое слушание по делу. Следующее заседание 25 июня", - сказала собеседница.

Во время слушания во вторник судья зачитал обвинительное заключение, также были заслушаны показания одного из потерпевших по делу. Мартынова обвиняется по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, в 2011-2012 годах Мартынова получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края. Мартынова не выполнила взятые на себя обязательства и оформила землю на третьих лиц, своих родных и близких знакомых.

Долгое время Мартынова игнорировала вызовы следователя, не являлась на допросы. Ей заочно предъявили обвинение, ее также объявили в федеральный розыск. Обвиняемую задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону. Сейчас она под арестом.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемой и ее близких родственников.