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Суд 25 июня продолжит рассматривать дело экс-судьи, обвиняемой в мошенничестве с землей

Происшествия
19 июня, 16:28 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, июня. /ТАСС

По версии следствия, Светлана Мартынова получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки в Краснодарском крае, но оформила землю на третьих лиц

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Ростовский областной суд продолжит 25 июня рассматривать уголовное дело бывшего арбитражного судьи Светланы Мартыновой, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Во вторник прошло первое слушание по делу. Следующее заседание 25 июня", - сказала собеседница.

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Во время слушания во вторник судья зачитал обвинительное заключение, также были заслушаны показания одного из потерпевших по делу. Мартынова обвиняется по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, в 2011-2012 годах Мартынова получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края. Мартынова не выполнила взятые на себя обязательства и оформила землю на третьих лиц, своих родных и близких знакомых.

Долгое время Мартынова игнорировала вызовы следователя, не являлась на допросы. Ей заочно предъявили обвинение, ее также объявили в федеральный розыск. Обвиняемую задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону. Сейчас она под арестом.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемой и ее близких родственников.

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