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Тело сотрудницы "Росинкаса" нашли в одном из зданий ЦБ в Москве

Происшествия
19 июня, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В руке у погибшей находился табельный пистолет

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Росинкас" подтвердил факт обнаружения в понедельник тела сотрудницы объединения в одном из зданий Банка России в Москве, сообщили ТАСС во вторник в организации.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из зданий ЦБ нашли тело сотрудницы "Росинкаса" с огнестрельным ранением головы, причем в руке у погибшей был табельный пистолет.

"Мы подтверждаем инцидент, произошедший 18 июня 2018 года. Правоохранительные органы проводят необходимые действия в рамках процессуальных норм", - сообщил ТАСС представитель объединения "Росинкас".

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