Врачи перевели отравившихся мышьяком двух воронежских детей из реанимации в палату

ВОРОНЕЖ, 19 июня. /ТАСС/. Врачи Воронежской областной детской больницы перевели двух детей, отравившихся мышьяком, из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения администрации региона.

Ранее сообщалось, что в колодце у частного дома в поселке Семилукские Выселки Воронежской области врачи санэпиднадзора обнаружили концентрацию мышьяка в 135 раз выше нормы. Причиной для проверки состава воды стала госпитализация в отделение реанимации четырех человек. Двое из них умерли - женщина и ее шестимесячная дочь. Еще двое ее детей находились в тяжелом состоянии.

Следователи по факту смерти женщины с ребенком возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Состояние двух детей после отравления мышьяком остается тяжелым, но в динамике с улучшением. Они переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение больницы для проведения дальнейшего лечения и реабилитационных мероприятий. Прогноз для жизни у детей благоприятный, прогноз для здоровья остается сомнительным", - сообщили в департаменте здравоохранения.