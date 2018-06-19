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Из номера отеля колумбийского певца Малума в Москве похитили ценности на 50 млн рублей

Происшествия
19 июня, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

У певца в том числе украли браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, рюкзак и сумку Louis Vuitton

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Неизвестные похитили драгоценности на 50 млн рублей из номера отеля Four Seasons в центре Москвы, в котором остановился приехавший на чемпионат мира по футболу колумбийский певец Хуан Луис Лондоньо, известный по сценическому имени Малума. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Гражданин Колумбии Хуан Луис Лондоньо заявил в полицию об ограблении его номера в отеле Four Seasons в центре Москвы. Среди украденного браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также рюкзак и сумка фирмы Louis Vuitton. Общая сумма похищенного составила 50 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, неизвестный представился на респешене отеля гостем певца и получил дубликат электронного ключа от номера. После хищения имущества он скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

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