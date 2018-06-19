Посольство РФ: капитан и экипаж судна "Норд" по-прежнему находятся на территории Украины

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Капитан задержанного на Украине российского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, несмотря на решение суда и разрешение покинуть страну, остается на ее территории. Об этом корресплнденту ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России на Украине.

"Капитан "Норда" по-прежнему на территории Украины", - отметили в российском диппредставительстве, пояснив, что Горбенко продолжает являться в украинские органы следствия, согласно одному из решений суда.

"Семь членов экипажа судна также не могут вернуться в Крым, по ним периодические проходят заседания суда", - сообщили в пресс-службе. При этом там уточнили, что некоторым членам экипажа были возвращены изъятые ранее российские паспорта. Однако документы части моряков были возвращены в Госпогранслужбу Украины, таким образом, люди пока так и не получили возможность вернуться домой.

Ранее во вторник стало известно, что Херсонский городской суд разрешил Владимиру Горбенко выехать в Крым. Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию следователя, прокурора, следственного судьи или суда и не посещать Крым.