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В Белоруссии задержан главный патологоанатом Минздрава

Происшествия
19 июня, 17:45 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Врачу инкриминируют получение взяток более чем на $200 тыс.

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Главный патологоанатом Минздрава Белоруссии, руководитель городского клинического патологоанатомического бюро Минска задержан с поличным при получении взятки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Беларусь с поличным при получении взятки задержан начальник городского клинического патологоанатомического бюро", - говорится в сообщении МВД. По информации оперативников, денежные средства в сумме 5 тыс. 245 белорусских рублей (более $2,6 тыс.) и $300 руководитель получил от представителя коммерческой структуры "за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременной плате за поставленный товар".

По данным МВД, взятки начальник бюро получал более десяти лет. "Уже зафиксированы многочисленные факты получения фигурантом денежных средств от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма - не менее $200 тыс.", - отметили в пресс-службе.

В отношении главного патологоанатома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии ("Получение взятки в особо крупном размере"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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