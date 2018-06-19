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Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства

Происшествия
19 июня, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Защита Карины Цуркан подала жалобу на арест

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подданной иностранного государства Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже, сообщили во вторник ТАСС в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа", - сказала представитель суда, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с тем, что дело имеет гриф "секретно".

По ее словам, защитники подали жалобу на арест Цуркан, "но дата рассмотрения в Мосгорсуде не назначена".

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам. В случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене.

Арестованная по подозрению в шпионаже гражданка иностранного государства является полной тезкой члена правления энергохолдинга "Интер РАО" Цуркан Карины Валерьевны. Официальными комментариями "Интер РАО" ТАСС пока не располагает. 

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