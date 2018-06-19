Жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Пожар возник в четырехэтажном доме в Ростове-на-Дону, площадь составляет около 400 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Это четырехэтажный жилой дом старой постройки. На четвертом этаже загорание, работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, около 400 кв. м. - четвертый этаж и кровля. Третий ранг сложности", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре по улице 1-я Линия, 60 поступило в 17:01 мск. Из здания были эвакуированы 70 человек, жертв и пострадавших нет.

По данным регионального ГУ МЧС, дом находится в центральной части города. Рядом с ним - Ростовский институт иностранных языков, Ростовский колледж водного транспорта, здание министерства транспорта Ростовской области. На месте работают 84 специалиста и 25 единиц техники, в том числе 73 сотрудника и 20 единиц техники МЧС.