Мужчина устроил стрельбу в жилом доме в Петербурге из-за обыска по делу об убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Житель Петербурга устроил стрельбу в квартире пятиэтажного дома на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурге после того, как к нему пришел следователь для проведения обыска по делу об убийстве. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Следователь пришел сегодня утром к нему в квартиру. Визит связан с делом об убийстве - оружие, фигурировавшее в уголовном деле, зарегистрировано на жителя этой квартиры [в доме на Наличной улице], поэтому пошли проверять, обыскивать. На следователя мужчина отреагировал выстрелом. Мать жильца говорит, что ее сын коллекционирует всякое оружие", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, после выстрела в сторону следователя на место прибыл СОБР Росгвардии, территорию оцепили. Когда правоохранительным органам удалось проникнуть в квартиру, нападавший мужчина с ранением головы лежал на полу. На место приехали сотрудники скорой помощи и реанимации, а также полицейские, сотрудники Следственного комитета и криминалисты. Мужчину госпитализировали; следователь, по словам собеседника агентства, не ранен.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, жителей дома просили не покидать их квартиры на время проведения оперативных мероприятий, а тех, кто приехал домой после начала операции, до квартир провожали полицейские.

В пресс-службе администрации Василеостровского района ТАСС сообщили, что детский сад, находящийся рядом с местом ЧП, работает в штатном режиме, эвакуации не было.

Пресс-службы МВД и Следственного комитета пока не комментируют происшествие.