Пожару в жилом доме в центре Ростова присвоили четвертый уровень сложности из пяти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Пожару в четырехэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону, площадь которого составляет около 400 кв. м, присвоили четвертый номер сложности из пяти, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"18:09 пожару присвоен четвертый ранг сложности", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ранее в ведомстве, сообщение о пожаре по улице 1-я Линия, 60 поступило в 17:01 мск. Спустя 15 минут пожару был присвоен второй, еще через две минуты - третий ранг сложности. Из здания были эвакуированы 70 человек, жертв и пострадавших нет.

Дом находится в центральной части города. Рядом с ним - Ростовский институт иностранных языков, Ростовский колледж водного транспорта, здание Министерства транспорта Ростовской области. На месте работают 84 специалиста и 25 единиц техники, в том числе 73 сотрудника и 20 единиц техники МЧС.