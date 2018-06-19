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Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"

Происшествия
19 июня, 19:19 дата обновления: 19 июня, 19:34 UTC+3

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Арестованная Лефортовским судом Москвы Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, является членом правления "Интер РАО". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии", - сказал собеседник агентства, не уточнив детали уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Карины Валерьевны Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно".

В Министерстве энергетики РФ заявили, что не располагают информацией об уголовном деле в отношении арестованной.

"Министерство энергетики не располагает сведениями о ходе проведения расследования по указанному вопросу, поскольку это относится к компетенции правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе Минэнерго, отвечая на вопрос об аресте Цуркан.

"Министерство энергетики в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие со всеми организациями ТЭК, в том числе с "Интер РАО", - добавили в ведомстве. 

На сайте компании при этом сказано, что женщина по имени Карина Валерьевна Цуркан входит в состав правления "Интер РАО". Согласно данным на странице компании, Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). С 2012 член правления - руководитель блока трейдинга ПАО "Интер РАО". Владеет 36 914 877,36 акциями ПАО "Интер РАО" (0,0354% от уставного капитала).

"Карина Валерьевна в настоящее время находится в отпуске", - сообщили ТАСС в свою очередь в "Интер РАО".

По словам представителя суда, защитники подали жалобу на арест Цуркан, но дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам. В случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене.

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