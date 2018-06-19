Полиция проводит проверку после драки юных футболистов и их родителей в Липецке

ТАСС, 19 июня. Полиция проводит доследственную проверку по факту потасовки участников детских команд футбольных клубов "Рязань" и "Металлист" и их родителей на стадионе после матча в Липецке, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах Липецкой области. По данным прокуратуры, в результате инцидента двое детей получили сотрясение мозга.

"Материал доследственной проверки зарегистрирован в отделе полиции УМВД России по Липецку", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

Как пояснила агентству пресс-атташе ФК "Рязань" Алена Епифанова, конфликт между участниками юношеских команд ФК "Рязань" и липецкого "Металлиста" 2002 годов рождения начался в конце мая после матча в Рязани.

"Рязанская команда выиграла матч со счетом 4:0, и со стороны родителей липецкой команды были озвучены угрозы в адрес игроков. 14 июня ответная игра была на поле соперников, и завязалась детская потасовка. Вместо того чтобы разнять детей, родители, по предварительной информации, стали участвовать в драке", - заявила Епифанова.

По данным Липецкой областной прокуратуры, одному из игроков липецкой команды травму причинила мама рязанского футболиста. Серьезно пострадал также ребенок из ФК "Рязань", у двоих детей диагностировано сотрясение головного мозга.

Председатель детско-юношеского комитета Межрегиональной общественной ассоциации по футболу "Черноземье", которая организовывала матч, Александр Каруненко отметил, что ситуацией займется дисциплинарный комитет. "Он соберет все материалы и вынесет соответствующее решение, вне всякого сомнения, виновные будут наказаны. Решение будет вынесено в ближайшее время, после того, как соберутся все документы. Сейчас поступили документы из Рязани, и, соответственно, собираем их и из Липецка", - сказал он.