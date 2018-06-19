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Более 20 приусадебных участков подтоплены второй волной паводка в пригороде Барнаула

Происшествия
19 июня, 20:24 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 19, июня. /ТАСС

В микрорайоне Затон уровень воды в реке Обь достиг 563 см

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БАРНАУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Вода в реке Обь в поселке Затон в пригороде Барнаула за сутки поднялась до 563 см, на 23 см выше критического уровня. В поселке подтоплены 22 приусадебных участка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"В микрорайоне Затон уровень воды на Оби достиг 563 см при критических 540 см, вода зашла на 22 приусадебных участка. Специалисты местного самоуправления и спасатели ежедневно проводят мониторинг территории, уровня воды и состояния автодорог. Население информируют о паводковой обстановке через информационные стенды, функционирует система громкого вещания", - сообщили в ведомстве.

В микрорайоне дежурит группировка спасателей. Ожидается что в Затоне уровень воды может подняться до отметки 560 - 565 см. В регионе передано штормовое предупреждение: при жаре выше плюс 30 градусов, ожидаются порывы ветра до 27 м/c и сильные ливни, которые могут осложнить паводковую обстановку.

Затон готовится к подтоплению каждый год - в 2014 году вода в поселке у реки Оби поднялась до 752 см, превысив рекордный уровень 1969 года в 737 см. Население поселка составляет почти 2,4 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка в регионе нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, общий ущерб составил более 450 млн рублей.

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