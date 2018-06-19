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Адвокат: решение об этапировании Белых в колонию в сопровождении врача не принято

Происшествия
19 июня, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Экс-губернатор Кировской области заявил членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что хотел бы, чтобы его сопровождал врач, так как ранее с ним неоднократно случались гипертонические кризы

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Решение об этапировании в сопровождении медиков бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет колонии за получение взятки, пока не принято. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

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"Решение об этапировании Никиты Юрьевича в сопровождении врача будет приниматься после того, как документы об этапировании поступят из суда во ФСИН. Это также станет понятно, когда его обследуют врачи перед отправкой в колонию", - сказал защитник, уточнив, что на данный момент Белых находится в ожидании этапирования в СИЗО "Лефортово".

Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, Белых заявил посетившим его в СИЗО членам комиссии, что озабочен предстоящей отправкой к месту отбывания наказания. По словам Мельникова, экс-губернатор "напомнил, что во время транспортировки его на заседания судов с ним неоднократно случались гипертонические кризы, в этой связи он хотел бы, чтобы его сопровождал врач".

Белых задержали с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".

10 мая 2018 года судебная коллегия Мосгорсуда признала законным обвинительный приговор Белых. Экс-губернатору учтен срок отбывания наказания с момента задержания, его имущество по-прежнему остается под арестом - оно будет обращено в доход государства в счет уплаты штрафа.

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