Адвокат: решение об этапировании Белых в колонию в сопровождении врача не принято

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Решение об этапировании в сопровождении медиков бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет колонии за получение взятки, пока не принято. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

"Решение об этапировании Никиты Юрьевича в сопровождении врача будет приниматься после того, как документы об этапировании поступят из суда во ФСИН. Это также станет понятно, когда его обследуют врачи перед отправкой в колонию", - сказал защитник, уточнив, что на данный момент Белых находится в ожидании этапирования в СИЗО "Лефортово".

Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, Белых заявил посетившим его в СИЗО членам комиссии, что озабочен предстоящей отправкой к месту отбывания наказания. По словам Мельникова, экс-губернатор "напомнил, что во время транспортировки его на заседания судов с ним неоднократно случались гипертонические кризы, в этой связи он хотел бы, чтобы его сопровождал врач".

Белых задержали с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".

10 мая 2018 года судебная коллегия Мосгорсуда признала законным обвинительный приговор Белых. Экс-губернатору учтен срок отбывания наказания с момента задержания, его имущество по-прежнему остается под арестом - оно будет обращено в доход государства в счет уплаты штрафа.