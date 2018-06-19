Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону локализован

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону на площади 400 кв. м, сообщает во вторник пресс-служба регионального глава МЧС.

"Пожар локализован в 19:51, жильцам окажут необходимую помощь [с временным размещением]", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре по улице 1-я Линия поступило в 17:01 мск. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти. Из здания были эвакуированы 70 человек, никто не пострадал.