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Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону локализован

Происшествия
19 июня, 20:41 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, июня. /ТАСС

В пресс-службе регионального главка МЧС добавили, что жильцам дома окажут необходимую помощь с временным размещением

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону на площади 400 кв. м, сообщает во вторник пресс-служба регионального глава МЧС.

"Пожар локализован в 19:51, жильцам окажут необходимую помощь [с временным размещением]", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре по улице 1-я Линия поступило в 17:01 мск. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти. Из здания были эвакуированы 70 человек, никто не пострадал.

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