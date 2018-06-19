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Пожар на площади 400 кв. м в жилом доме в центре Ростова потушили

Происшествия
19 июня, 22:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, июня. /ТАСС

Жильцы находятся в пункте временного размещения в школе

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону на площади 400 кв.  м, сообщает во вторник пресс-служба регионального глава МЧС.

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"22:00 ликвидация, площадь 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре по улице 1-я Линия поступило в 17:01 мск. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти. Из здания были эвакуированы 70 человек, никто не пострадал. Пожар локализован в 19:51, жильцы находятся в пункте временного размещения в школе.

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