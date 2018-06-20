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СМИ: спасены все рыбаки с японского судна, потерпевшего бедствие в Тихом океане

Происшествия
20 июня, 2:32 дата обновления: 20 июня, 3:30 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, июня. /ТАСС

К месту происшествия были направлены два корабля и три вертолета береговой охраны Японии

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ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Все 18 рыбаков с японского судна, которое потерпело бедствие в Тихом океане к востоку от побережья Японии, спасены. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что восемь из них подобрала находившаяся поблизости рыболовецкая шхуна, а остальные 10 покинули судно на спасательной лодке, после чего они смогли пересесть на другую шхуну. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В состав экипажа входили 12 японцев и шесть граждан Индонезии.

Судно, занимавшееся промыслом примерно в 850 км от японской префектуры Мияги, начало тонуть в ночь со вторника на среду. Что стало причиной аварии, пока не известно. Предположительно, оно получило пробоину, поскольку к моменту спасения рыбаков левый борт судна практически полностью был погружен в воду.

К месту происшествия были направлены два корабля и три вертолета береговой охраны Японии. В районе инцидента были плохие погодные условия, близкие к штормовым, - высота волн составляла четыре метра, а скорость порывов ветра достигала 15 м/с.

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