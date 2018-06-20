Причиной взрыва в лондонском метро стало короткое замыкание

ТАСС, 20 июня. Причиной произошедшего во вторник взрыва на станции лондонского метрополитена Southgate стало короткое замыкание некоего аккумулятора. Об этом говорится в распространенном сообщении столичной полиции.

"Место происшествия исследуется специалистами. На данный момент представляется, что причиной взрыва стало короткое замыкание аккумулятора", - указано в заявлении.

Взрыв небольшой силы произошел на станции Southgate на севере британской столицы около 19:03 по местному времени (21:03 мск). Скотленд-Ярд заявил, что "данными о каких-либо серьезных ранениях", полученных в результате инцидента, не располагает. В свою очередь британская транспортная полиция сообщила в Twitter, что "на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу людей". Правоохранительные органы также указали, что инцидент не рассматривается как террористический акт.