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Причиной взрыва в лондонском метро стало короткое замыкание

Происшествия
20 июня, 2:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сейчас место происшествия исследуют специалисты

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ТАСС, 20 июня. Причиной произошедшего во вторник взрыва на станции лондонского метрополитена Southgate стало короткое замыкание некоего аккумулятора. Об этом говорится в распространенном сообщении столичной полиции.

"Место происшествия исследуется специалистами. На данный момент представляется, что причиной взрыва стало короткое замыкание аккумулятора", - указано в заявлении.

Взрыв небольшой силы произошел на станции Southgate на севере британской столицы около 19:03 по местному времени (21:03 мск). Скотленд-Ярд заявил, что "данными о каких-либо серьезных ранениях", полученных в результате инцидента, не располагает. В свою очередь британская транспортная полиция сообщила в Twitter, что "на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу людей". Правоохранительные органы также указали, что инцидент не рассматривается как террористический акт.

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