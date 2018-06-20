Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь пожаров в России за сутки выросла на 9,5 тыс. га

Происшествия
20 июня, 3:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Самые сильные очаги зарегистрированы в Красноярском крае и в Якутии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июня. Лесными пожарами в России охвачено 25,2 тыс. га. За сутки площадь возгораний увеличилась на 9,5 тыс. га. Об этом сообщает в среду пресс-служба Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 20 июня на территории Российской Федерации действовали 102 лесных пожара на площади 25272 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые сильные очаги зарегистрированы в Красноярском крае на площади более 20 тыс. га и в Якутии - около 4,3 тыс. га. Очаги возгорания тушат еще в восьми субъектах федерации.

Днем ранее в регионах России был зарегистрирован 71 лесной пожар на площади более 15,8 тыс. га.

К борьбе с огнем в лесах привлечено около 1,8 тыс. человек, задействованы 338 единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении участвуют 96 воздушных судов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия Красноярский край Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
7
Джонсон заявил, что решение США покинуть Совет по правам человека достойно сожаления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости