Шесть человек пострадали в Атырау в результате наезда автомобиля на автобусную остановку

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Шесть человек доставлены в больницу с различными травмами в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку в казахстанском городе Атырау. Об этом сообщило международное агентство Казинформ.

По его данным, ЧП произошло во вторник вечером на центральной улице Азаттык. Автомобиль на большой скорости врезался в остановку "Санаторий", когда в ней находились люди. К месту ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции, оцепившие место происшествия и перекрывшие улицу.

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в ходе ЧП пострадали шесть человек. Двоих пострадавших с черепно-мозговыми травмами, открытым переломом бедра и закрытой травмой живота госпитализировали в областную больницу. Остальные четверо пострадавших с ушибами, резаными ранами различных частей тела, доставлены в травмпункт областной больницы.