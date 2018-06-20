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Шесть человек пострадали в Атырау в результате наезда автомобиля на автобусную остановку

Происшествия
20 июня, 6:20 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 20, июня. /ТАСС

Двоих пострадавших госпитализировали в областную больницу, остальные четверо доставлены в травмпункт

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АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Шесть человек доставлены в больницу с различными травмами в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку в казахстанском городе Атырау. Об этом сообщило международное агентство Казинформ.

По его данным, ЧП произошло во вторник вечером на центральной улице Азаттык. Автомобиль на большой скорости врезался в остановку "Санаторий", когда в ней находились люди. К месту ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции, оцепившие место происшествия и перекрывшие улицу.

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в ходе ЧП пострадали шесть человек. Двоих пострадавших с черепно-мозговыми травмами, открытым переломом бедра и закрытой травмой живота госпитализировали в областную больницу. Остальные четверо пострадавших с ушибами, резаными ранами различных частей тела, доставлены в травмпункт областной больницы.

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