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Пассажир возместит ущерб московскому метро за падение на пути

Происшествия
20 июня, 7:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Лука

Московский метрополитен через суд потребовал возместить расходы в размере 20 тыс. руб.

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МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Суд удовлетворил иск Московского метрополитена к мужчине, который в нетрезвом состоянии упал на пути. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе подземки, теперь он должен транспортному предприятию 20 тыс. рублей, а работа по судебным взысканиям с пассажиров-нарушителей станет системной.

"Случай, который лег в основу судебного разбирательства, произошел 1 апреля 2017 года на станции "Выхино" - тогда нетрезвый мужчина сошел с платформы на пути под приходящий поезд. Трагедии удалось избежать благодаря воле случая и высокой квалификации машиниста. Расстояние между прибывающим составом и мужчиной на путях было достаточным для того, чтобы машинист мог применить экстренное торможение, в итоге нарушитель остался невредим", - сказал собеседник агентства.

Московский метрополитен через суд потребовал возместить расходы на реабилитацию машиниста и выплату среднего заработка за время, пока он проходил курс лечения - итого порядка 20 тыс. руб. Иск был удовлетворен в полном объеме.

"Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Из-за этого пассажиры в вагонах могли упасть и получить серьезные травмы, к счастью, никто не пострадал. Для нас крайне важно предотвращать такие случаи. Нарушители должны осознавать, что могут навредить не только себе, но и другим пассажирам, среди которых немало детей и пожилых людей. Кроме того, подобные инциденты влияют на график движения поездов", - подчеркнули в пресс-службе метро.

Собеседник агентства добавил, что в результате подобных инцидентов страдают и те, кто находится на платформе в ожидании поезда. Очевидцы испытывают сильный стресс, а вынужденная задержка составов приводит к увеличению их времени в пути. Так, например, из-за инцидента на станции "Выхино" изменился график следования поездов. В результате более 30 тыс. пассажиров на всей Таганско- Краснопресненской линии потратили на поездку больше времени, чем обычно.

Это первый случай, когда Московский метрополитен подал иск в суд на пассажира. По словам собеседника агентства, теперь метро сделает работу по судебным взысканиям с нарушителей системной. Предприятие будет предъявлять иски к ним и требовать компенсации в случае длительного сбоя в графике движения поездов на линии или повреждения имущества метрополитена. Так, например, стоимость нового лобового стекла для замены в подвижном составе составляет более 40 тыс. руб.

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