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Чиновника из команды экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина объявили в розыск

Происшествия
20 июня, 8:32 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 20, июня. /ТАСС

Сообщается, что Анатолий Макаров нарушил режим нахождения под подпиской о невыезде

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Анатолий Макаров, чиновник из команды бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, подозреваемый в коррупционном преступлении, объявлен в розыск. Об этом сообщили в среду ТАСС в СУ СК РФ по региону.

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"Макаров нарушил режим нахождения под подпиской о невыезде и объявлен в розыск. Пока не известна форма розыска, так как документы еще в работе", - уточнили в ведомстве.

Макаров работал в правительстве Сахалинской области на должности заместителя руководителя аппарата губернатора. Он проходит подозреваемым по делу о взятках на выборах и находился под подпиской о невыезде.

По данным следствия, в 2014 году, перед выборами в думу Южно-Сахалинска, мэр города Андрей Лобкин, его заместитель Алексей Лескин и заместитель руководителя аппарата губернатора Анатолий Макаров собирали деньги с кандидатов в депутаты. Взамен кандидатам обещали покровительство со стороны Хорошавина и места в городской думе.

Сам Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей.

9 февраля 2018 года суд приговорил бывшего чиновника к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей. Также к тюремным срокам и крупным штрафам приговорили бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова и бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина.

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