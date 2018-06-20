Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главу новгородского Роспотребнадзора задержали за получение взятки на 500 тыс. рублей

Происшествия
20 июня, 9:45 дата обновления: 20 июня, 10:19 UTC+3

По версии следователей, он получил взятку стоматологическими услугами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский задержан за получении взятки стоматологическими услугами. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский обвиняется в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей от директора ООО за покровительство", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

"Оба фигуранта уголовного дела задержаны", - сообщили в СК, добавив, что следствие в среду ходатайствует об аресте чиновника.

По версии следствия, обвиняемый получил взятки от директора ООО "Белгранкорм" в 2018 году за общее покровительство и попустительство по службе. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), в отношении гендиректора ООО "Белгранкорм" - о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
2
Главу новгородского Роспотребнадзора задержали за получение взятки на 500 тыс. рублей
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Почему Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости