Главу новгородского Роспотребнадзора задержали за получение взятки на 500 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский задержан за получении взятки стоматологическими услугами. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский обвиняется в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей от директора ООО за покровительство", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

"Оба фигуранта уголовного дела задержаны", - сообщили в СК, добавив, что следствие в среду ходатайствует об аресте чиновника.

По версии следствия, обвиняемый получил взятки от директора ООО "Белгранкорм" в 2018 году за общее покровительство и попустительство по службе. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), в отношении гендиректора ООО "Белгранкорм" - о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).