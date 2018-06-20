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Источник: шесть человек пострадали под Воронежем в ДТП с участием пассажирского автобуса

Происшествия
20 июня, 10:39 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 20, июня. /ТАСС

В экстренных службах региона уточнили, что пострадали пассажиры автобуса и водитель легковушки

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ВОРОНЕЖ, 20 июня. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пострадали в среду в аварии с участием маршрутного пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Skoda в селе Отрадном Новоусманского района Воронежской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах района.

"Две бригады скорой помощи выехали. Пострадавших везут в воронежскую больницу "Электроника" - пять человек из пассажирского автобуса ПАЗ №124 и один, водитель автомобиля Skoda. Есть закрытые черепно-мозговые травмы, у одного пострадавшего закрытый перелом бедра", - сказал собеседник.

По его данным, вызов в скорую помощь поступил с места ДТП в 09:22 мск.

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