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Мосгорсуд 28 июня рассмотрит жалобу на арест подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Происшествия
20 июня, 10:50 дата обновления: 20 июня, 11:11 UTC+3

Ранее ее поместили под стражу на срок до 13 августа

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд 28 июня проверит законность ареста члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже в пользу Румынии. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

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Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"

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"Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Цуркан 28 июня, в 10:00 мск", - сказала представитель суда.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". По данным источника, Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии.

Официальными подтверждением следственных органов и со стороны компании ТАСС не располагает.

На сайте "Интер РАО" указывается, что в состав правления компании входит Карина Валерьевна Цуркан. Согласно данным на странице компании, Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). С 2012 года она является руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала. Как сообщили ТАСС 19 июня в "Интер РАО", Карина Валерьевна Цуркан находится в отпуске.

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), максимальное наказание - 20 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам. В случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене.

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