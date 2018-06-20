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СК намерен дать полковнику Захарченко неделю на ознакомление с материалами его дела

Происшествия
20 июня, 11:14 дата обновления: 20 июня, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее суд продлил срок ареста Дмитрия Захарченко до 8 августа

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следствие намерено ограничить полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, в сроках ознакомления с делом 26 июня. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ходатайство следствия об ограничении срока будет рассмотрено в четверг", - сказал собеседник агентства.

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"В своем ходатайстве следствие попросило ограничить Захарченко в сроках [ознакомления с делом ] до 26 июня", - сказал собеседник агентства.

Ходатайство следствия Басманный суд Москвы рассмотрит 21 июня.

Ранее Мосгорсуд продлил до 8 августа срок ареста Захарченко. Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Следственные действия по трем эпизодам его преступлений полностью завершены, Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома. Еще по двум эпизодам взяток расследование в его отношении продолжается.

Никулинский суд Москвы 1 декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет.

Дело Захарченко

Полковника арестовали по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно- разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению клиентом банка - ОАО "Электрозавод" - от уплаты налогов.

Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток: первый связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, Захарченко получил 7 млн рублей. Второй - в размере $800 тыс. - связан с получением от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. В данном эпизоде, как сообщалось ранее, посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и знакомый Захарченко - полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Третий эпизод взятки - получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре", которую он получил также от ресторатора Дусса. Четвертым эпизодом взятки стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

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