СК намерен дать полковнику Захарченко неделю на ознакомление с материалами его дела

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следствие намерено ограничить полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, в сроках ознакомления с делом 26 июня. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ходатайство следствия об ограничении срока будет рассмотрено в четверг", - сказал собеседник агентства.

"В своем ходатайстве следствие попросило ограничить Захарченко в сроках [ознакомления с делом ] до 26 июня", - сказал собеседник агентства.

Ходатайство следствия Басманный суд Москвы рассмотрит 21 июня.

Ранее Мосгорсуд продлил до 8 августа срок ареста Захарченко. Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Следственные действия по трем эпизодам его преступлений полностью завершены, Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома. Еще по двум эпизодам взяток расследование в его отношении продолжается.

Никулинский суд Москвы 1 декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет.

Дело Захарченко

Полковника арестовали по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно- разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению клиентом банка - ОАО "Электрозавод" - от уплаты налогов.

Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток: первый связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, Захарченко получил 7 млн рублей. Второй - в размере $800 тыс. - связан с получением от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. В данном эпизоде, как сообщалось ранее, посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и знакомый Захарченко - полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Третий эпизод взятки - получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре", которую он получил также от ресторатора Дусса. Четвертым эпизодом взятки стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.