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Состояние единственной выжившей в авиакатастрофе под Гаваной остается тяжелым

Происшествия
20 июня, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По словам врачей, девушка находится в сознании и самостоятельно дышит, однако есть риск возникновения осложнений

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ТАСС, 20 июня. Состояние единственного пассажира, который выжил при крушении самолета под Гаваной месяц назад, остается "очень серьезным", хотя в лечении наблюдается "определенный прогресс". Об этом сообщил во вторник Карлос Мартинес - директор госпиталя имени Каликсто Гарсии в столице Кубы, где находится пострадавшая в авиакатастрофе 19-летняя Майлен Диас, передало Кубинское новостное агентство.

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В лечении пациентки "сохраняется потенциальный риск возникновения осложнений", отметил Мартинес. По его словам, за состоянием девушки осуществляется тщательный контроль, чтобы в случае необходимости оказать ей необходимую экстренную помощь.

"Майлен находится в сознании, самостоятельно дышит", - сообщил доктор. Он отметил, что инфекция, из-за которой состояние Диас значительно ухудшилось несколько дней назад, "находится под контролем". Врачам удалось стабилизировать функционирование сердечно-сосудистой системы пациентки.

Boeing 737-200, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской Global Air, разбился 18 мая после вылета из аэропорта имени Хосе Марти в Гаване. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственном районе у населенного пункта Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от столицы Кубы.

Изначально в авиакатастрофе выжили три женщины. За их жизни боролись более двадцати врачей различных специальностей, однако две пациентки вопреки всем усилиям скончались в больнице. При крушении самолета в общей сложности погибли 112 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев.

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