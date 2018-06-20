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Верховный суд РФ признал незаконным содержание под стражей националиста Константинова

Происшествия
20 июня, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сам Даниил Константинов участвовал в заседании посредством видеосвязи, так как проживает в статусе беженца в Литве

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ отменил все решения о продлении содержания под стражей националиста Даниила Константинова, осужденного за хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Президиум Верховного суда в среду принял решение отменить все постановления и определения Симоновского и Чертановского районных судов, а также постановления Мосгорсуда, связанные с продлением меры пресечения в виде содержания под стражей Константинова, начиная с первого продления 2 мая 2012 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее ВС РФ откладывал судебное заседание в связи с ходатайством стороны защиты об обеспечении участия Константинова посредством видеосвязи через Skype в связи с тем, что он находится в Литве в статусе беженца.

В конце декабря 2016 года ЕСПЧ присудил Даниилу Константинову 2,7 тыс. евро за чрезмерно длительное содержание под стражей. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев после решения ЕСПЧ обязал возобновить дело Константинова.

По данным следствия, 3 декабря 2011 года у выхода со станции "Улица академика Янгеля" московского метро у Константинова произошел конфликт с незнакомым ему молодым человеком, после чего он ударил его ножом. Пострадавший, 24-летний Алексей Темников, от полученного ранения скончался. Константинов настаивал, что не участвовал в драке.

Константинову предъявили обвинение в убийстве, но Чертановский суд переквалифицировал обвинение на хулиганство в связи с тем, что следствию удалось доказать лишь его участие в драке, а не нанесение Темникову двух ножевых ранений. Константинов был приговорен к трем годам колонии-поселения, но освобожден от наказания и отпущен по амнистии в связи с 20-летием Конституции РФ. В 2015 году апелляционная инстанция Мосгорсуда признала приговор Константинову законным. После приговора из-за опасений новых преследований он эмигрировал в Литву.

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