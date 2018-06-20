Полиция задержала болельщика из Австралии за запуск квадрокоптера на Красной площади

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали австралийца, запускавшего квадрокоптер в Москве на Красной площади. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками полиции задержан гражданин Австралии, запускавший квадрокоптер на Красной площади. В отношении него составлен административный материал по ст. 11.4 КоАП РФ ("Нарушение правил использования воздушного пространства")", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, австралиец приехал в Россию на чемпионат мира по футболу. После составления материала он был отпущен, квадрокоптер изъят. По данной статье иностранцу грозит административный штраф до 5 тыс. рублей.

В Москве полеты беспилотников запрещены приказом Минтранса России от 9 марта 2016 года. Разрешение на полеты над Москвой может быть выдано только в исключительных случаях. Кроме того, на Красной площади установлены запрещающие полеты квадрокоптеров знаки.