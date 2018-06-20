Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция задержала болельщика из Австралии за запуск квадрокоптера на Красной площади

Происшествия
20 июня, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Австралийцу грозит административный штраф до 5 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали австралийца, запускавшего квадрокоптер в Москве на Красной площади. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками полиции задержан гражданин Австралии, запускавший квадрокоптер на Красной площади. В отношении него составлен административный материал по ст. 11.4 КоАП РФ ("Нарушение правил использования воздушного пространства")", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, австралиец приехал в Россию на чемпионат мира по футболу. После составления материала он был отпущен, квадрокоптер изъят. По данной статье иностранцу грозит административный штраф до 5 тыс. рублей.

В Москве полеты беспилотников запрещены приказом Минтранса России от 9 марта 2016 года. Разрешение на полеты над Москвой может быть выдано только в исключительных случаях. Кроме того, на Красной площади установлены запрещающие полеты квадрокоптеров знаки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Выход США из международных организаций при Дональде Трампе. Досье
3
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий
6
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости