Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, подозреваемая в РФ в шпионаже в пользу Румынии, вышла из гражданства Молдавии в 2016 году. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Карина Цуркан вышла из гражданства Республики Молдова в 2016 году", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Цуркан 28 июня, в 10:00 мск.

Официальными подтверждением следственных органов и со стороны компании ТАСС не располагает.

На сайте "Интер РАО" сообщается, что Карина Валерьевна Цуркан - гражданка РФ, родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Цуркан входит в состав правления компании, с 2012 года она является руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала. Как сообщили ТАСС 19 июня в "Интер РАО", Карина Валерьевна Цуркан находится в отпуске.

Цуркан инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), максимальное наказание по которой - 20 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам. В случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене.