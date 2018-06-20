Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Телефон за 400 тыс. рублей украли у девушки в ресторане в центре Москвы

Происшествия
20 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По словам пострадавшей, речь идет о телефоне марки Vertu

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Телефон марки Vertu за 400 тыс. рублей украли у 25-летней девушки в ресторане в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В столичную полицию обратилась девушка с заявлением о краже мобильного телефона марки Vertu", - сказал собеседник агентства. Она рассказал, что, со слов девушки, в ночь на 16 июня она находилась на веранде в ресторане итальянской кухни "VilladellaPasta", когда неизвестный похитил принадлежащий ей мобильный телефон и скрылся. Со слов владелицы телефона, его стоимость составляет примерно 400 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража" (п. "в" ч. 3 ст. 158) УК РФ, преступников ищут.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Выход США из международных организаций при Дональде Трампе. Досье
3
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий
6
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости