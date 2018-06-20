Телефон за 400 тыс. рублей украли у девушки в ресторане в центре Москвы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Телефон марки Vertu за 400 тыс. рублей украли у 25-летней девушки в ресторане в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В столичную полицию обратилась девушка с заявлением о краже мобильного телефона марки Vertu", - сказал собеседник агентства. Она рассказал, что, со слов девушки, в ночь на 16 июня она находилась на веранде в ресторане итальянской кухни "VilladellaPasta", когда неизвестный похитил принадлежащий ей мобильный телефон и скрылся. Со слов владелицы телефона, его стоимость составляет примерно 400 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража" (п. "в" ч. 3 ст. 158) УК РФ, преступников ищут.