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Суд в Петрозаводске после пересмотра отправил в колонию рабочего за взрыв газа в квартире

Происшествия
20 июня, 13:02 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, июня. /ТАСС

Сергей Парфенов проведет в колонии два года

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Городской суд Петрозаводска вторым решением приговорил к двум годам колонии местного жителя Сергея Парфенова, виновного во взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в 2015 году, при котором погибли три человека. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

ЧП произошло 19 сентября 2015 года около 14:00 мск в доме № 22 на ул. Пробная в Петрозаводске. От взрыва бытового газа во многих квартирах вылетели стекла, частично была повреждена секция стены дома, три человека погибли еще 13 пострадали. В ноябре 2017 года городской суд оправдал Парфенова, но прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде республики. Дело было возращено на новое рассмотрение в тот же суд.

"Приговором Петрозаводского городского суда Сергей Парфенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в сентябре 2015 года Парфенов ремонтировал кухню в квартире дома № 22 по ул. Пробная, в том числе демонтировал газовое оборудование, не обладая достаточной квалификацией. В результате действий обвиняемого газовый шланг перекрутился, произошла утечка, которая привела к концентрации газа и дальнейшему взрыву. Трое жителей дома погибли, еще 13 пострадали.

С 21 сентября по 14 ноября 2015 года обвиняемый находился под стражей. После был отпущен под подписку о невыезде.

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