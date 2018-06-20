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Суд в Петербурге 25 июня в особом порядке рассмотрит дело замдиректора Эрмитажа Новикова

Происшествия
20 июня, 13:49 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Его обвиняют в мошенничестве

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© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 25 июня рассмотрит в особом порядке дело замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова и управляющего ЗАО "Балтстрой" Александра Коченова, обвиняемых в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Шатихина.

"Дело в отношении Новикова и Коченова будет рассмотрено в Куйбышевском суде 25 июня в особом порядке в связи с заключением обвиняемыми сделки со следствием", - сказала адвокат. Она уточнила, что обвиняемые в полном объеме компенсировали ущерб, нанесенный Эрмитажу, на сумму свыше 30 млн рублей.

В конце января 2017 года ФСБ проводила проверки в Эрмитаже, которые, по данным СМИ, были связаны с реставрационными и строительными проектами музея. В марте 2017 года Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, который курировал в музее вопросы капитального строительства.

Новиков обвинялся в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея. Следствие официально признало Государственный Эрмитаж потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях в особо крупном размере при реализации контрактов в Запасном доме Зимнего дворца.

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