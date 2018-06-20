В Челябинской области перевернулась лодка с детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Спасатели на озере Кундравы в Челябинской области ищут мужчину, который пропал без вести, после того как опрокинулась лодка, сообщила ТАСС в среду начальник пресс-центра поисково-спасательной службы региона Эльмира Гарипова.

"Сегодня на озере Кундравы в Чебаркульском районе мужчина с детьми катался на лодке. Лодка перевернулась. Дети двенадцати и восьми лет смогли выплыть, а взрослый пропал", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пропавшего ищут сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда.