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В Челябинской области перевернулась лодка с детьми

Происшествия
20 июня, 14:41 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Сопровождавший их взрослый пропал без вести

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Спасатели на озере Кундравы в Челябинской области ищут мужчину, который пропал без вести, после того как опрокинулась лодка, сообщила ТАСС в среду начальник пресс-центра поисково-спасательной службы региона Эльмира Гарипова.

"Сегодня на озере Кундравы в Чебаркульском районе мужчина с детьми катался на лодке. Лодка перевернулась. Дети двенадцати и восьми лет смогли выплыть, а взрослый пропал", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пропавшего ищут сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда.

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