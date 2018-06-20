Капитан и экипаж "Норда" не собираются покидать Украину до окончательного решения суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня./ТАСС/. Капитан Владимир Горбенко и члены экипажа российского судна "Норд" не собираются уезжать из Украины до окончательного решения украинских судебных инстанций, сообщила в среду ТАСС представитель представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

Ранее во вторник стало известно, что Херсонский городской суд разрешил Владимиру Горбенко выехать в Крым. Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию следователя, прокурора, следственного судьи или суда и не посещать Крым.

"Владимир Николаевич Горбенко как не собирался, так и не собирается в дальнейшем предпринимать каких-либо попыток покинуть Украину. С ним проводятся следственные действия. Мы понимаем, что мы правы, и эту правоту во всех инстанциях будем доказывать", - сказала она.

Шевелева также сообщила, что Горбенко находится у родственников в украинском городе Мелитополь, члены экипажа - на территории посольства РФ в Киеве.

"С капитаном и с членами экипажа все нормально. Мы с ними общаемся, поддерживаем связь. По экипажу еще проводятся судебные действия, подаются апелляции, которые должны быть рассмотрены в правовом поле Украины. Мы люди цивилизованные, поэтому зачем нам бегать?" - отметила собеседница агентства.

Она отметила, что сейнер "Норд" продолжает находиться под арестом в украинском порту Бердянска и российская сторона занимается этим вопросом. "Но для нас самое главное сейчас как можно скорее довести до конца все, что связано с нашими людьми, которые уже почти три месяца находятся вне дома и семей. Мы делаем все, чтобы члены экипажа вернулись в Крым", - подчеркнула она, добавив, что не готова раскрывать все детали.