Жителя Казани приговорили к 2,5 года колонии за ДТП с погибшим и пятью пострадавшими

ТАСС, 20 июня. Суд приговорил 23-летнего жителя Казани к двум с половиной годам колонии-поселения за ДТП, в котором один человек погиб и пять пострадали, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как установил суд, ночью 30 января на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина в Казани 23-летний пьяный водитель, пытаясь уйти от полицейской погони, совершил столкновение с автомобилем LADA 210740. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир LADA, еще пять человек получили тяжелые травмы.

"Суд приговорил 23-летнего водителя к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".