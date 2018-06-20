Три человека погибли и двое, в том числе младенец, пострадали в ДТП в Марий Эл

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Три человека погибли и еще двое, в том числе восьмимесячный ребенок, попали в реанимацию в результате столкновения двух легковых автомобилей в Марий Эл. Об этом сообщила Марийская аварийно-спасательная служба.

"Поступил сигнал о лобовом столкновении двух автомобилей. На втором километре автотрассы Новый Торъял - Йошкар-Ола произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и "Нива". Оба водителя автомобилей погибли на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

В Hyundai Solaris также находились женщина 1953 года рождения, которая скончалась от полученных травм, а также женщина 1995 года рождения и восьмимесячный ребенок - они отправлены в реанимацию на скорой.