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Три человека погибли и двое, в том числе младенец, пострадали в ДТП в Марий Эл

Происшествия
20 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на втором километре автотрассы Новый Торъял - Йошкар-Ола

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Три человека погибли и еще двое, в том числе восьмимесячный ребенок, попали в реанимацию в результате столкновения двух легковых автомобилей в Марий Эл. Об этом сообщила Марийская аварийно-спасательная служба.

"Поступил сигнал о лобовом столкновении двух автомобилей. На втором километре автотрассы Новый Торъял - Йошкар-Ола произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris и "Нива". Оба водителя автомобилей погибли на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

В Hyundai Solaris также находились женщина 1953 года рождения, которая скончалась от полученных травм, а также женщина 1995 года рождения и восьмимесячный ребенок - они отправлены в реанимацию на скорой.

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