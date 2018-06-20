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Самолет Ан-2 повредил ЛЭП в Дагестане

Происшествия
20 июня, 15:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, июня. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Махачкалинская транспортная прокуратура начала проверку после повреждения самолетом Ан-2 линии электропередачи, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 19 июня при выполнении химической обработки земель сельскохозяйственного назначения самолет Ан-2 задел линию электропередачи, предназначенную для питания светофоров и сигнальных точек железной дороги на 112 км перегона Карабаглы - Разъезд 15. В результате происшествия пострадавших нет. По указанному факту Махачкалинской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям причастных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

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