Самолет Ан-2 повредил ЛЭП в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Махачкалинская транспортная прокуратура начала проверку после повреждения самолетом Ан-2 линии электропередачи, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 19 июня при выполнении химической обработки земель сельскохозяйственного назначения самолет Ан-2 задел линию электропередачи, предназначенную для питания светофоров и сигнальных точек железной дороги на 112 км перегона Карабаглы - Разъезд 15. В результате происшествия пострадавших нет. По указанному факту Махачкалинской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям причастных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.