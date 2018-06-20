Гостехнадзор: затонувший в Коми 16 мая вездеход был неисправен

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Затонувший в Печорском районе Коми гусеничный вездеход, в котором погибли семь человек, был технически неисправен. Об этом сообщил в среду замруководителя региональной инспекции Гостехнадзора Виталий Дорожинский.

Как ранее сообщалось, 16 мая в 20 км от поселка Кожва Печорского района гусеничный транспортер провалился в ручей, два человека смогли из него выбраться, семь пассажиров погибли. По этому факту органы СК РФ возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

"Вездеход 1980 года выпуска был технически неисправен, техосмотр он не проходил, госномер и свидетельство о регистрации отсутствуют. Транспорт был переделан: увеличен кузов, за счет чего сместился центр тяжести. Кроме того, в корпусе имеются сквозные дыры, через которые поступала вода в салон, а дренажный насос для ее откачки отсутствовал", - сообщил Дорожинский на внеочередном заседании республиканской комиссии по ЧС.

Как дополнил его замруководителя Государственной инспекции труда в Коми Сергей Новиков, из-за несправной коробки передач и тихого хода вездехода водитель не смог его быстро вывезти после провала в ручей, машину отнесло течением на глубину в 3 м, салон стал быстро заполняться водой. Два человека - водитель и сидевший с ним в кабине пассажир - смогли выбраться, а семь пассажиров во втором отсеке сделать это не успели и погибли. Спасшиеся забрались на кабину вездехода и по телефону вызвали помощь.

В ходе расследования выяснилось, что водитель не должен был перевозить людей, но не смог им отказать, забрал всех по пути с вахты. В момент ЧП водитель не оценил обстановку и не настоял на высадке пассажиров. Среди погибших оказались четверо работников двух местных индивидуальных предпринимателей, а также сотрудники "Лукойл ЭПУ сервис" и подрядной организации "Спецавтотранс", которой принадлежал вездеход. Причем трудовые договоры с ИП оформлены не были, за что предпринимателей ожидает штраф, добавил Новиков.

Выплаты пострадавшим

По его словам, на данный момент рассматривается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по ст. 238 УК РФ "Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности". Кроме того, до сих пор выясняется, кто мог разрешить эксплуатацию неисправного вездехода, выпустить его в рейс с соответствующим путевым листом.

Гострудинспекция также настаивает на том, что произошедшее - несчастный случай на производстве, поскольку все возвращались с вахты с территории "Лукойл-Коми", поэтому работодатели обязаны выплатить соответствующие компенсации семьям погибших. Такой вопрос возник, поскольку предприятие "Лукойл ЭПУ сервис" отказалось признавать произошедшее несчастным случаем на производстве, поскольку погибший сотрудник самовольно покинул рабочее место, не завершив смену и не передав дела. Остальные работодатели от этих обязательств не отказываются, добавил Новиков.

"Попустительство и бесконтрольность, череда действий должностных лиц привели к гибели людей. Нужно проверить все гусеничные тракторы и другую подобную технику, эксплуатируемую в республике", - отметил зампредседателя правительства Коми Константин Лазарев.