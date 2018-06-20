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Число заболевших сальмонеллезом в якутском селе возросло до 41

Происшествия
20 июня, 16:28 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 20, июня. /ТАСС

Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное

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ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Число случаев заболевания сальмонеллезом в селе Хоро Верхневилюйского района Якутии, где ранее произошло массовое отравление жителей после школьного банкета, возросло до 41. Об этом сообщили в среду в управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

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Ранее сообщалось, что на прошлой неделе с диагнозом "острая кишечная инфекция" в селе Хоро госпитализировали 21 человека после банкета на школьном выпускном, который состоялся 10 июня. В управлении отметили, что из общего числа заболевших 15 человек связывают свое заболевание с банкетом для выпускников. Остальные заболевшие в более поздние сроки употребляли остатки блюд, которые участники банкета разобрали по домам.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о том, что в селе Хоро Верхневилюйского района по результатам лабораторных исследований общее количество заболевших сальмонеллезом увеличилось до 41 человека. Все больные госпитализированы, состояние стабильное, удовлетворительное, лечение получают в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в региональном минздраве, госпитализированным с отравлением после банкета на выпускном, среди которых 12 детей, стало лучше. Они готовятся к выписке.

Следственные органы Следственного комитета России по республике возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

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