СМИ: у главы офиса Совета Европы на Украине в ресторане украли $3400

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники украли у шведского дипломата, главы офиса Совета Европы на Украине Мортена Энберга $3400. Как сообщило издание "Страна.UA" в МВД, инцидент произошел в одном из ресторанов Киева.

"Энберг стал жертвой ресторанных карманников, когда решил перекусить во французском ресторане-пекарне Paul. Вероятно трапеза настолько увлекла главу офиса Совета Европы, что он не заметил, как из его сумки воры вытащили $3400 США наличными", - говорится в сообщении издания.

По данным "Страны.UA", в настоящее время сотрудники правоохранительных органов просматривают видеозаписи с камер наблюдения, чтобы обнаружить преступников.