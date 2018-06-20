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Михаил Турецкий поручился за совладельца группы "Сумма" Магомедова

Происшествия
20 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Народный артист России выразил мнение, что Магомедову можно избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Народный артист России, глава музыкального коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий поручился за совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба защитников на продление ему ареста.

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Почему арестовали совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

"Я убежден, что в отношении Магомедова можно избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Я в курсе, что в случае неисполнения им обязательств, на меня будет наложен штраф, но я верю, что он порядочный человек", - озвучила судья письмо артиста.

Ранее ТАСС сообщал, что директор Большого театра Владимир Урин, представители библиотек и музеев, олимпийские чемпионы просили суд освободить Зиявудина Магомедова из-под стражи.

Тверской суд Москвы продлил до 5 августа срок ареста братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также экс-главе компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову.

Арест и обвинение

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Максидова на два месяца. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей. Суд отказался отпустить под залог братьев, за каждого из которых защита предлагала 2,5 млрд рублей.

28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Данное решение было обжаловано и назначено на 14 июня к рассмотрению в Мосгорсуде, однако сторона защиты отозвала жалобу. 14 июня ТАСС сообщал о том, что акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург) арестованы в рамках уголовного дела братьев Магомедовых и их арест уже обжалован. Кроме того, Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета "Владивостокского морского торгового порта" в рамках данного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.

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Персоны
Урин, Владимир Георгиевич Магомедов, Зиявудин Гаджиевич
Темы
Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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