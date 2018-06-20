Двухлетний ребенок пострадал из-за падения штукатурки с фасада здания в Иванове

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следствие начало проверку по факту падения на находившегося в коляске двухлетнего ребенка в Иванове куска штукатурки с фасада здания, сообщили в среду в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. <...> 20 июня в областном центре с фасадной части дома 141 по ул. Каравайковой на двухлетнего мальчика, находящегося в коляске, упал фрагмент штукатурки. Ребенок с ушибами левого плеча и мягких тканей лица доставлен в медицинское учреждение Иванова, где ему оказана необходимая помощь", - пояснили в пресс-службе.

Установлено, что техобслуживанием дома по улице Каравайковой занимается управляющая компания "Корона", у которой запрошены необходимые для расследования документы.

"В ходе доследственной проверки будут установлены конкретные лица, ответственные за содержание общего имущества здания, действиям должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в пресс-службе.