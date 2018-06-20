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Дело о мошенничестве бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна направлено в суд

Происшествия
20 июня, 18:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Марат Оганесян обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество в особо крупном размере"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, который признался в мошенничестве при строительстве стадиона "Санкт-Петербург Арена", направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом в среду сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Марата Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") <…> К производству пока не принято", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дело Оганесяна

Оганесян ранее занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству, в 2013 - 2015 годах курировал строительство стадиона "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу.

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По версии следствия, Оганесян вступил в преступный сговор с целью хищения денег генподрядчика стадиона - ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб". Фигуранты похитили около 50,5 млн рублей, выделенных на поставку табло для арены. Из этих денег лично Оганесян получил не менее 28 млн рублей.

В деле о хищении есть еще несколько фигурантов, в том числе сотрудники компании "Театрально-декорационные мастерские" и экс-чиновник Смольного Александр Янчик. Ранее Оганесян проходил по делу вместе с ними, но позже его дело выделили в отдельное производство, так как он признал вину и заключил сделку со следствием.

В мае прошлого года СК возбудил в отношении Оганесяна новое дело. По версии следствия, он получил взятку в 20 млн рублей для заключения контракта от гендиректора компании - подрядчика строительства стадиона "Стройэлектромонтаж-5" (СЭМ-5) Василия Сливкина. Его заместителя Кирилла Сливкина и главного экономиста Николая Хрипунова следствие считает посредниками при передаче денег.

Оганесян находится под стражей с ноября 2016 года.

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