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Два человека эвакуированы с территории в Пермском крае, где обнаружена разлитая ртуть

Происшествия
20 июня, 18:30 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 20, июня. /ТАСС

Замеры показали, что превышения допустимой концентрации ртути не обнаружено и угрозы для жизни и здоровья людей нет

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ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. Два жители села Ленск Пермского края эвакуированы из своих домом в связи с обнаружением в близлежащей местности разлитой ртути. Сообщение об этом появилось в среду на сайте Кунгурского муниципального района Пермского края, где произошел инцидент с жидкостью.

"Произведена эвакуация двух человек, проживающих в зоне обнаружения жидкости. Территория ограждена для ограничения доступа людей. Сотрудниками бригады СМП ГБУЗ ПК "Станция скорой помощи" произведен осмотр граждан, предположительно контактирующих с контейнерами, в которых находилась жидкость," - говорится в сообщении на сайте города Кунгура.

В "Информационном донесении об обнаружении ртути в с. Ленск Кунгурского муниципального района", предоставленном агентству ТАСС в краевом министерстве территориальной безопасности Пермского края, сообщается, что контейнеры с ртутью обнаружили дети. Всего было найдено 11 контейнеров по 1-1,5 кг, один из которых оказался разгерметизирован, ртуть из него вылилась на землю. Площадь с разлитой ртутью - 3 кв м. На месте нахождения ртути проведены работы по демеркуризации местности, замеры в местах нахождения ртути показали, что превышения допустимой концентрации ртути не обнаружено и угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Разгерметизированная колба с ртутью и 10 целых колб упакованных в герметичную емкость, размещены на хранение в гараже администрации Ленского сельского поселения до решения вопроса по утилизации. Комментариев на тему кому принадлежат колбы с ртутью и здание, в котором они найдены, пока получить не удалось.

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