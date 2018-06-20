Суд оставил в СИЗО совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в рамках уголовного дела о растрате, создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Постановление суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья. Кроме того, суд признал законным продление ареста на тот же срок третьему фигуранту дела, экс-главе входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Максидова. Суд отказался отпустить под залог братьев, за каждого из которых защита предлагала 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд продлил срок ареста фигурантов до 5 августа.