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Суд оставил в СИЗО совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

Происшествия
20 июня, 18:51 UTC+3

Суд также признал законным продление ареста другим фигурантам дела - Магомеду Магомедову и Артуру Максидову

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в рамках уголовного дела о растрате, создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

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"Постановление суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья. Кроме того, суд признал законным продление ареста на тот же срок третьему фигуранту дела, экс-главе входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Максидова. Суд отказался отпустить под залог братьев, за каждого из которых защита предлагала 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд продлил срок ареста фигурантов до 5 августа.

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