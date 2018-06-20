Австрийский суд не выявил аэрофобии у Гагиева и подтвердил его выдачу России

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Австрии экстрадировали в Россию криминального авторитета из Северной Осетии Аслана Гагиева (по прозвищу Джако - прим. ТАСС) воздушным транспортом на основании экспертизы об отсутствии у него аэрофобии. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в среду в Земельном суде Вены по уголовным делам.

"Он [Гагиев] был сегодня экстрадирован воздушным транспортом", - отметила официальный представитель суда Кристина Зальцборн.

По ее словам, сторона защиты попыталась обжаловать решение суда, который на основании экспертизы признал Гагиева транспортабельным и не выявил у него аэрофобии, но эта жалоба не смогла отложить исполнение экстрадиции из Австрии в Россию.

С апреля по июнь этого года австрийский суд дважды поручал экспертам провести всеобъемлющее освидетельствование Гагиева, а также подтвердить или опровергнуть наличие у него аэрофобии, наличие которой утверждала его защита. Именно из-за этого в течение нескольких месяцев откладывалась его экстрадиция из Австрии в Россию.

30 марта в Земельном суде Вены по уголовным делам корр. ТАСС сообщали, что в Верховном суде было отклонено ходатайство защиты Гагиева с требованием отменить его экстрадицию и было отказано в возобновлении судебного процесса. При этом судье предстояло принять окончательное решение для организации передачи подсудимого российским властям после оценки результатов экспертизы о наличии аэрофобии у Гагиева. В этой связи решение об экстрадиции еще не вступало в законную силу.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что в среду в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 ("Организация преступного сообщества"), статьей 209 ("Бандитизм"), частью 2 статьи 105 ("Убийство"), частью 3 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия"), частью 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ.

Судебный процесс в Австрии

Высший земельный суд Вены в сентябре 2017 года подтвердил решение Земельного суда Вены и одобрил экстрадицию из Австрии в Россию Аслана Гагиева. Суд тогда отклонил жалобу защиты о возможности нарушений прав человека в российской тюрьме и заявил, что получил от российской стороны гарантии соблюдения прав человека и надеется на честный процесс на территории РФ. Как затем сообщали корр. ТАСС в австрийском суде, Гагиева по запросу прокуратуры Вены поместили под предэкстрадиционный арест в тюрьму венского района Йозефштадт, после чего министр юстиции Австрии одобрил его экстрадицию.

Однако впоследствии защита обвиняемого заявила, что за время пребывания в австрийской тюрьме у Гагиева развилась редкая форма аэрофобии, из-за которой он не сможет пережить перелета в Россию. Юристы подавали ходатайство в Верховный суд и требовали отменить принятые ранее решения об экстрадиции их подзащитного. В итоге дело об экстрадиции затянулось еще на полгода из-за необходимости суда выявить или опровергнуть аэрофобию подсудимого.

Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года на основании международного ордера на арест, выданного московским офисом Интерпола. При нем был обнаружен поддельный болгарский паспорт. Россия требовала выдачи Гагиева по обвинению в создании преступной группы, убийствах и организации убийств.