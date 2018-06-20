Спасатели нашли тело погибшего после опрокидывания лодки на озере в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники МЧС нашли и подняли на поверхность тело мужчины, который утонул в Челябинской области на озере Кундравы в среду в результате опрокидывания лодки с детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в среду на озере Кундравы в Чебаркульском районе перевернулась лодка, в которой находился мужчина с детьми. Дети смогли выплыть, а мужчина утонул. На место происшествия прибыли спасатели.

"В 20:30 местного времени [18:30 мск] тело утонувшего поднято на поверхность. Его передали сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы управления Следственного комитета РФ по Челябинской области, лодка опрокинулась в 100 м от берега. По факту происшествия проводится доследственная проверка.